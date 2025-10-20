Telegraph: Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

Военнослужащие Великобритании получат право сбивать беспилотники, представляющие угрозу для военных объектов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, вооружённым силам будут даны новые полномочия — уничтожать дроны, которые могут представлять опасность для баз и инфраструктуры Министерства обороны. Официально об этом намерен объявить глава британского оборонного ведомства Джон Хили в понедельник, 20 октября.

Как уточняет источник, разрешение будет распространяться исключительно на военные объекты и не затронет гражданские зоны.

Ранее в Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразила бывший глава британской службы безопасности MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер.