«Хватит нам угрожать!»: Запад в ярости от последнего предупреждения Москвы Лондону Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Запад так истерично отрицает правду Бортникова. На кону — срыв мирных переговоров и миллиарды, которые Лондон теряет из-за паники в ЕС. 17 октября, 15:52 О чём Александр Бортников предупредил Лондон. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв, © Shutterstock / FOTODOM / Pilotsevas

16 октября глава ФСБ Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ с громким разоблачением.

По его словам, проведённая киевским режимом в июне операция «Паутина» (синхронная атака доставленных на грузовиках дронов по аэродромам с российской стратегической авиацией) состоялась под непосредственным кураторством британской разведки. Более того, как отметил директор ФСБ, Британия обеспечила и информационную составляющую операции, распространив через западные СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии. Естественно, всё это не благотворительность, а, как считает Бортников, часть стратегии Лондона по срыву только-только наметившегося курса на дипломатическое решение украинского режима. И российскому чиновнику сложно возразить: под кураторством Трампа был возобновлён стамбульский процесс, американский президент искал возможность провести саммит с Владимиром Путиным и атака на российскую ядерную триаду вполне могла бы восприниматься Москвой не как украинский, а как западный теракт.

Западные СМИ, конечно же, отреагировали на это разоблачение весьма гневно. Отрицали очевидное, пытались переврать слова российского чиновника — однако ничего не могли сделать ни с фактами, ни с банальной логикой.

Так, например, немецкий новостной портал news.de пытается провести параллель между заявлениями российского президента и директора ФСБ. «Владимир Путин оправдал вторжение на Украину собственной интерпретацией истории и ложными обвинениями в адрес правительства в Киеве… Теперь дикую теорию о предполагаемых украинских ударах по российской территории распространяет Александр Бортников — … главный охотник России за шпионами». Однако, во-первых, сложно считать собственной интерпретацией истории систематические атаки киевского режима по Донецку, а также реабилитацию неонацизма на Украине, проводящуюся, между прочим, в том числе и при помощи британских специалистов. Во-вторых, сложно считать дикой теорией причастность британцев к украинским террористическим атакам. Так, например, в конце 2024 года британские власти выделили 155 миллионов долларов на закупку для киевского режима морских беспилотников, которые Киев использует в том числе и для терактов против объектов гражданской морской инфраструктуры.

Британская The Sun называет паранойей заявления Бортникова о том, что британские шпионы «полностью» контролируют киевские силовые структуры, организуя всё: от диверсий до ударов беспилотников по российской территории. Ну да, не полностью — Британия делает это вместе со своими партнёрами по НАТО, однако именно Лондон сейчас осуществляет общее курирование всех операций. Просто потому, что американцы оказались слишком осторожными, да и к власти в США пришёл президент, который ищет дипломатический выход из конфликта. Тогда как в Англии и нынешний, и предыдущий премьер-министры делали ставку именно на войну.

Паранойей The Sun считает и обвинения Бортникова в том, что Великобритания раздувает российско-европейский конфликт. «С подачи Лондона и возглавляемой им партии войны в Европе раздувается истерия по поводу мнимой «угрозы с Востока». Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования. Они настаивают на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе», — заявил директор ФСБ. Однако где здесь паранойя? Опять же, чистый расчёт. Так, например, по словам Бортникова, раздувание истерии нужно для того, чтобы из ЕС в Великобританию перетекали капиталы. И факты опять на стороне российского чиновника. В Британии бушует экономический и финансовый кризис, из неё уходят деньги, а значит, нужно процесс остановить.

Помимо обозначенной Бортниковым причины, есть и ещё одна — стремление вернуть себе политическое лидерство в ЕС. После Брексита (а точнее, после того, с каким скандалом Лондон его провёл) британцы стали изгоями в Европе. Сейчас же, возглавляя общеевропейское дело (то есть конфликт с Россией), они возвращаются в единую Европу.

Вопрос в том, зачем сейчас Бортников обо всём этом рассказывает? The Sun уверена в том, что «эти заявления подчёркивают менталитет осадного положения Кремля, поскольку вторжение Путина на Украину продолжается уже четвёртый год. По мнению западных аналитиков, эти заявления также показывают, насколько глубоко Москва верит в существование иностранных заговоров, стоящих за её поражениями на поле боя и внутренними разногласиями». Правда, не уточняя, где именно поражения (киевский режим уже год — со времён курской авантюры — не показывает никаких, даже значимых тактических побед) и где внутренние разногласия (в городах нет ни одного антивоенного митинга, а миллионы россиян помогают фронту). Румынская Ziart уверена, что всё это — российская пропаганда, которая таким образом интерпретирует потери на фронте и волнения в собственном обществе. Но она забывает, что на войне всегда есть потери (если, конечно, они не ведутся в формате «разбомбим афганскую свадьбу») и уровень потерь среди киевского режима в разы больше.

Однако на самом деле цели Бортникова иные. Публично разоблачая происки Лондона, Москва пытается не спастись, а спасти — весь мир от риска эскалации конфликта. Эскалации, которая вполне может случиться, если британцы безнаказанно будут заниматься тем, чем они занимаются на Украине. Поэтому право греческое издание pronews.gr: «Подобное заявление на столь высоком уровне означает, что это последнее предупреждение Москвы британцам, и если они не остановятся, то пострадают от последствий».

Авторы Геворг Мирзаян