«Мы будем действовать»: Глава Минобороны Британии выступил с угрозой в адрес России

Министр обороны Британии Джон Хили предупредил, что НАТО задействует все свои ресурсы для реагирования на предполагаемое нарушение Россией европейского воздушного пространства. Его слова передаёт издание The Standard.

«Не должно быть никаких сомнений: если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны встретить эскалацию всей нашей силой», — сказал Хили.

Министр охарактеризовал инциденты, связанные с предполагаемым нарушением воздушного пространства, как «безрассудные, опасные и абсолютно недопустимые». Он также подтвердил, что британское участие в миссии НАТО Eastern Sentry, предусматривающей патрулирование Польши истребителями Typhoon, продлится до конца текущего года.

Кроме того, Хили объявил об увеличении производства беспилотников для Украины. При этом за последние полгода Лондон уже поставил Киеву свыше 85 тысяч таких аппаратов.