Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 00:00

Telegraph: НАТО готовит разрешение сбивать истребители России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Военное командование НАТО анализирует новые правила, которые упростят сбивание российских истребителей с ракетами. Об этом сообщает The Telegraph.

«Главы оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолёты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — указано в сообщении.

При оценке угрозы основными факторами станут тип вооружения и траектория полёта российских самолётов. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступил за создание единой системы ПВО и ПРО. Это решение позволит преодолеть «национальные оговорки» отдельных стран — членов альянса.

Запланировано, что вопрос обсудят министры обороны стран НАТО на встрече в среду.

В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска
В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Напомним, в конце сентября в Польше подняли в воздух национальные и союзные самолёты. Польские представители объяснили это активностью российской авиации над Украиной. Также сообщалось, что Польша готова сбивать российские самолёты, которые окажутся в её воздушном пространстве без разрешения. В случае падения обломков на территории НАТО Варшава не собирается выслушивать претензии от Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • НАТО
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar