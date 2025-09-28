Интервидение
28 сентября, 05:18

Польские истребители поднялись в небо из-за активности авиации РФ над Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В небо Польши были подняты национальные и союзные самолёты. Причиной тому, как утверждают польские представители, является активность российской авиации над территорией Украины. Об этом в своей соцсети Х сообщило оперативное командование родов Вооружённых сил Польши.

«Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что решение привести в действие все имеющиеся силы и средства было принято в рамках установленных процедур. Такие публикации появляются на страницах польских военных регулярно, и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги на Украине.

Ранее сообщалось, что Польша готова сбивать российские самолёты, которые без разрешения окажутся в её воздушном пространстве. В случае падения обломков на территорию НАТО Варшава не намерена выслушивать претензии со стороны Москвы.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
