В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов предложил разрешить истребителям НАТО действовать по координированной схеме в случае нарушений воздушного пространства, заявив, что при подобных инцидентах самолёты альянса могут одновременно выходить «в сторону» российских городов. Об этом он рассказал в интервью изданию Telegraph.

Всевиов подчеркнул необходимость единой реакции блока, чтобы «Россия поняла, что она столкнётся с единым НАТО — не с коллективом стран, а с единым фронтом».

«Если она (Россия) направит самолёты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолёты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», — заявил он.