3 октября, 14:24

В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Канцлер МИД Эстонии Всевиов предложил отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов предложил разрешить истребителям НАТО действовать по координированной схеме в случае нарушений воздушного пространства, заявив, что при подобных инцидентах самолёты альянса могут одновременно выходить «в сторону» российских городов. Об этом он рассказал в интервью изданию Telegraph.

Всевиов подчеркнул необходимость единой реакции блока, чтобы «Россия поняла, что она столкнётся с единым НАТО — не с коллективом стран, а с единым фронтом».

«Если она (Россия) направит самолёты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолёты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», — заявил он.

Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
