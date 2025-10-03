Telegraph: Эстония готова ударить противокорабельными ракетами по России

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил о возможности применения противокорабельных ракет в ответ на нарушение воздушного пространства страны. По его словам, меры могут затронуть и другие сферы, включая морскую. Об этом сообщила газета Telegraph.

«Это формулировка крайне важна, она означает, что ответные меры могут не относиться к воздушному пространству, а коснуться другой сферы», — говорится в материале.

Таллин рассматривает различные варианты реакции на предполагаемое нарушение своего воздушного пространства. По его словам, ответ может быть связан с применением противокорабельных ракет. Всевиов отметил, что Эстония располагает вооружением с радиусом действия до 300 километров, что охватывает большую часть Балтийского моря.

Ранее Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Три российских самолёта без разрешения проникли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и находились там почти 12 минут. НАТО в свою очередь заявляло, что не видит в этом инциденте непосредственной угрозы. Силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолёты, при этом эскалации ситуации удалось избежать.