Рютте перешёл на крик в споре с премьером Эстонии о пролёте российских МиГов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступил в конфликт с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, повысив на него голос во время спора о реагировании на нарушения воздушного пространства стран альянса. Согласно сообщению Fox News со ссылкой на осведомлённые источники, инцидент произошёл после того, как Эстония активировала статью 4 устава НАТО.