Рютте перешёл на крик в споре с премьером Эстонии о пролёте российских МиГов
Рютте поднял голос на премьера Эстонии из-за применения 4-й статьи НАТО
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступил в конфликт с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, повысив на него голос во время спора о реагировании на нарушения воздушного пространства стран альянса. Согласно сообщению Fox News со ссылкой на осведомлённые источники, инцидент произошёл после того, как Эстония активировала статью 4 устава НАТО.
По информации телеканала, Рютте предупредил эстонского премьера, что альянсу следует более осторожно подходить к таким вопросам, поскольку не каждый инцидент требует активации статьи.
Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.