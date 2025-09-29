В Эстонии проведут тренировочные полёты истребителей НАТО

В период с 29 сентября по 5 октября истребители стран НАТО будут отрабатывать навыки пилотирования в небе над Эстонией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — указано в сообщении.

Тренировки могут включать в себя полеты на сверхзвуковой скорости.

Ранее сообщалось, что в Эстонии в 100 километрах от российской границы были замечены танки. Судя по опубликованным кадрам, колонна американских машин перемещалась вблизи населённых пунктов на северо-востоке страны.