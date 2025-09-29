Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 16:19

В Эстонии проведут тренировочные полёты истребителей НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

В период с 29 сентября по 5 октября истребители стран НАТО будут отрабатывать навыки пилотирования в небе над Эстонией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — указано в сообщении.

Тренировки могут включать в себя полеты на сверхзвуковой скорости.

Эстония отказала немецкому оборонному гиганту в строительстве завода
Эстония отказала немецкому оборонному гиганту в строительстве завода

Ранее сообщалось, что в Эстонии в 100 километрах от российской границы были замечены танки. Судя по опубликованным кадрам, колонна американских машин перемещалась вблизи населённых пунктов на северо-востоке страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • НАТО
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar