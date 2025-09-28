Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 12:11

Американские танки заметили в Эстонии в 100 километрах от российской границы

Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы.. Обложка © Telegram / Военный обозреватель

Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы.. Обложка © Telegram / Военный обозреватель

В Эстонии зафиксировано движение американской бронетехники — были опубликованы снимки танков M1A1 Abrams, находившихся всего в 100 километрах от российской границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы.. Видео © Telegram / Военный обозреватель

Судя по опубликованным кадрам, колонна американских машин перемещалась вблизи населённых пунктов на северо-востоке Эстонии. В публикации отмечается, что подобные передвижения носят демонстративный характер и происходят вблизи российской территории.

Появилось видео уничтожения редкого европейского истребителя танков в зоне СВО
Появилось видео уничтожения редкого европейского истребителя танков в зоне СВО

Ранее сообщалось, что во время доразведки в Херсонской области обнаружили американский танк M1 Abrams. Такие машины в регионе появляются крайне редко. На Херсонском направлении ВСУ в основном используют пехоту и артиллерию, а тяжёлая техника применяется ограниченно из-за высоких рисков немедленного поражения.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar