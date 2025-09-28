Американские танки заметили в Эстонии в 100 километрах от российской границы
Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы.. Обложка © Telegram / Военный обозреватель
В Эстонии зафиксировано движение американской бронетехники — были опубликованы снимки танков M1A1 Abrams, находившихся всего в 100 километрах от российской границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы.. Видео © Telegram / Военный обозреватель
Судя по опубликованным кадрам, колонна американских машин перемещалась вблизи населённых пунктов на северо-востоке Эстонии. В публикации отмечается, что подобные передвижения носят демонстративный характер и происходят вблизи российской территории.
Ранее сообщалось, что во время доразведки в Херсонской области обнаружили американский танк M1 Abrams. Такие машины в регионе появляются крайне редко. На Херсонском направлении ВСУ в основном используют пехоту и артиллерию, а тяжёлая техника применяется ограниченно из-за высоких рисков немедленного поражения.
