27 сентября, 14:21

Эстония отказала немецкому оборонному гиганту в строительстве завода

Певкур: Эстония отказалась от завода Rheinmetall из-за слишком дорогих условий

Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall столкнулся с отказом Эстонии от реализации проекта по строительству завода боеприпасов на территории страны из-за финансово невыгодных условий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.

По словам главы оборонного ведомства, предложенные концерном условия предполагали значительные финансовые затраты для эстонских налогоплательщиков.

«Сначала требовались крупные инвестиции в приобретение доли, затем следовали обязательства по закупкам продукции, при этом Эстония не получала бы контрольного пакета акций», — пояснил Певкур, проведя параллель с более выгодными условиями, предложенными Rheinmetall Латвии.

В результате эстонское правительство инициировало открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором немецкий концерн участия не принимал. Как отметил министр, первые соглашения в рамках нового проекта планируется подписать в ближайшие месяцы, и они не предусматривают столь обременительных финансовых обязательств для государства.

Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших европейских производителей вооружений, значительно увеличил свои доходы благодаря поставкам военной техники Украине, включая танки, бронемашины и артиллерийские боеприпасы. По оценкам западных СМИ, концерн стал одним из основных бенефициаров роста глобальной нестабильности.

Шмыгаль заявил, что Украина выделила Rheinmetall землю для нового завода
Шмыгаль заявил, что Украина выделила Rheinmetall землю для нового завода

В сентябре текущего года, стало известно о заключении контракта между немецким оборонным концерном Rheinmetall и Украиной на поставку мобильных артиллерийских систем Skyranger, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил руководитель компании Армин Паппергер, первые комплексы противодронных систем будут направлены украинской стороне уже до конца этого года.

