Немецкий оборонный концерн Rheinmetall столкнулся с отказом Эстонии от реализации проекта по строительству завода боеприпасов на территории страны из-за финансово невыгодных условий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.

По словам главы оборонного ведомства, предложенные концерном условия предполагали значительные финансовые затраты для эстонских налогоплательщиков.

«Сначала требовались крупные инвестиции в приобретение доли, затем следовали обязательства по закупкам продукции, при этом Эстония не получала бы контрольного пакета акций», — пояснил Певкур, проведя параллель с более выгодными условиями, предложенными Rheinmetall Латвии.

В результате эстонское правительство инициировало открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором немецкий концерн участия не принимал. Как отметил министр, первые соглашения в рамках нового проекта планируется подписать в ближайшие месяцы, и они не предусматривают столь обременительных финансовых обязательств для государства.

Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших европейских производителей вооружений, значительно увеличил свои доходы благодаря поставкам военной техники Украине, включая танки, бронемашины и артиллерийские боеприпасы. По оценкам западных СМИ, концерн стал одним из основных бенефициаров роста глобальной нестабильности.

В сентябре текущего года, стало известно о заключении контракта между немецким оборонным концерном Rheinmetall и Украиной на поставку мобильных артиллерийских систем Skyranger, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил руководитель компании Армин Паппергер, первые комплексы противодронных систем будут направлены украинской стороне уже до конца этого года.