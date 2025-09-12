Шмыгаль заявил, что Украина выделила Rheinmetall землю для нового завода

Украинские власти согласовали передачу земельного участка немецкому оборонному концерну Rheinmetall для строительства предприятия, которое будет выпускать оружие для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее решение стало результатом переговоров с главой концерна Армином Паппергером. Встреча прошла в Лондоне на выставке Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) 2025.

Шмыгаль уточнил, что юридические процедуры завершены, и 9 сентября в одном из безопасных регионов страны была выделена площадка под завод. На предприятии планируется наладить производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall для нужд сил обороны. Конкретное местоположение объекта чиновник не назвал.