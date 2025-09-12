Польские военнослужащие отправятся на Украину учиться сбивать беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности.

Он отметил, что с готовностью принял предложение главаря киевского режима Владимира Зеленского об обмене опытом в этой сфере. В настоящее время обсуждаются технические детали организации учебного процесса.