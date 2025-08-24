Канада и Украина начнут совместно производить военную технику и оружие

Киев и Оттава заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

«Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции», — написал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Канада направит Украине вооружение на сумму более $1 млрд, включая дроны, боеприпасы и бронетехнику, которые поступят уже в следующем месяце. С февраля 2022 года канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тысяч украинских военнослужащих. Поставка вооружения станет частью ранее объявленной помощи на $2 млрд