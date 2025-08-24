Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 17:32

Канада и Украина начнут совместно производить военную технику и оружие

Шмыгаль: Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Киев и Оттава заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

«Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что достигнутые договорённости позволят Украине обмениваться технологиями и в будущем обеспечивать ВСУ современным вооружением и военной техникой.
Премьер-министр Канады Карни прибыл на Украину и поздравил с Днём независимости
Премьер-министр Канады Карни прибыл на Украину и поздравил с Днём независимости

Ранее стало известно, что Канада направит Украине вооружение на сумму более $1 млрд, включая дроны, боеприпасы и бронетехнику, которые поступят уже в следующем месяце. С февраля 2022 года канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тысяч украинских военнослужащих. Поставка вооружения станет частью ранее объявленной помощи на $2 млрд

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Канада
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar