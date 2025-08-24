Премьер-министр Канады Карни прибыл на Украину и поздравил с Днём независимости

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни посетил страну и пообещал усилить поддержку Киеву. Об этом он сообщил в своей соцсети Х.

«Только что прибыл в Киев, Украина», — написал он.

Он приехал, чтобы лично выразить поддержку украинским властям. Его визит приурочен к национальному празднику — Дню независимости Украины. Карни заявил, что Оттава намерена и дальше наращивать политическую и экономическую помощь Киеву, а также участвовать в инициативах, направленных на урегулирование конфликта.