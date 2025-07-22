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21 июля, 21:43

Канада выделит 14,6 млн долларов Украине на обслуживание танков Leopard 2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов ($14,6 млн) на обслуживание танков Leopard 2 для Киева. Об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти на виртуальном заседании контактной группы по Украине.

«Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше», — заявил глава канадского оборонного ведомства.

Макгинти уточнил, что Оттава в августе начнёт транспортировку в хаб в Польше 50 бронемашин с завершением поставок до конца года. Министр напомнил, что с февраля 2022 года общий объём военной помощи Канады Украине достиг 6,5 млрд канадских долларов ($4,75 млрд). Технический центр в Польше занимается восстановлением повреждённой украинской бронетехники, включая немецкие танки.

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Ранее Life.ru сообщал, что Австралия уже передала свыше половины от 49 списанных танков M1A1 Abrams, обещанных Киеву. По данным Reuters, сумма отправленной техники составляет 245 миллионов австралийских долларов (почти 160 миллионов американских долларов).

Юрий Лысенко
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