Канада выделит 14,6 млн долларов Украине на обслуживание танков Leopard 2

Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов ($14,6 млн) на обслуживание танков Leopard 2 для Киева. Об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти на виртуальном заседании контактной группы по Украине.

«Канада выделит дополнительно 20 млн канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше», — заявил глава канадского оборонного ведомства.

Макгинти уточнил, что Оттава в августе начнёт транспортировку в хаб в Польше 50 бронемашин с завершением поставок до конца года. Министр напомнил, что с февраля 2022 года общий объём военной помощи Канады Украине достиг 6,5 млрд канадских долларов ($4,75 млрд). Технический центр в Польше занимается восстановлением повреждённой украинской бронетехники, включая немецкие танки.