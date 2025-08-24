Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 12:00

«Уже в следующем месяце»: В Канаде рассказали о новом пакете поддержки Украины

Премьер-министр Карни: Обещаем направить Киеву поддержку в 1 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Канада направит Украине вооружение на сумму более $1 млрд, включая дроны, боеприпасы и бронетехнику, которые поступят уже в следующем месяце. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни.

«На саммите «Большой семёрки» в июне Канада пообещала дополнительные $2 млрд военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более $1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — сказал он.

По словам Карни, с февраля 2022 года канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тыс. украинских военнослужащих. Поставка вооружения станет частью ранее объявленной помощи на $2 млрд, о которой было заявлено на саммите «Большой семерки» в июне.

Напомним, что сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, премьер-министр Канады Марк Карни посетил страну, чтобы лично выразить поддержку украинским властям. По его словам, Оттава намерена продолжать наращивать политическую и экономическую помощь Киеву, а также участвовать в инициативах, направленных на урегулирование конфликта.

