«Уже в следующем месяце»: В Канаде рассказали о новом пакете поддержки Украины

Канада направит Украине вооружение на сумму более $1 млрд, включая дроны, боеприпасы и бронетехнику, которые поступят уже в следующем месяце. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни.

«На саммите «Большой семёрки» в июне Канада пообещала дополнительные $2 млрд военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более $1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — сказал он.

По словам Карни, с февраля 2022 года канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тыс. украинских военнослужащих. Поставка вооружения станет частью ранее объявленной помощи на $2 млрд, о которой было заявлено на саммите «Большой семерки» в июне.