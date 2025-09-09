Rheinmetall поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с дронами

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку мобильных артиллерийских систем Skyranger, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Как заявил глава компании Армин Паппергер в интервью ZDF, первые комплексы будут переданы уже в этом году.

Паппергер подчеркнул, что системы не состоят на вооружении Бундесвера, но способны контролировать зону площадью 16 км² с гарантированным уничтожением всех дронов в радиусе действия. Информация о типе шасси для мобильного размещения комплексов не раскрывается.