Rheinmetall поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с дронами
Мобильная система Skyranger. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку мобильных артиллерийских систем Skyranger, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Как заявил глава компании Армин Паппергер в интервью ZDF, первые комплексы будут переданы уже в этом году.
Паппергер подчеркнул, что системы не состоят на вооружении Бундесвера, но способны контролировать зону площадью 16 км² с гарантированным уничтожением всех дронов в радиусе действия. Информация о типе шасси для мобильного размещения комплексов не раскрывается.
Ранее сообщалось, что Германия поддержала идею о расширении военной помощи Украине. Во время встречи «коалиции желающих» в Париже был представлен подробный план обеспечения безопасности для Киева. Он предполагает увеличение поставок систем противовоздушной обороны на 20% и содействие в организации на территории Украины производства высокоточного вооружения.