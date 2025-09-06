«Совсем другой подход»: Посол РФ в ФРГ предостерёг Германию из-за ракет Taurus
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предостерёг Германию от возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Дипломат заявил, что в случае такого шага российско-германские отношения приобретут «новое качество». По словам Нечаева, управлять системой вооружения украинские военные не смогут.
«Это будут делать, скорее всего, немецкие военнослужащие. И это будет уже совсем другой подход», – подчеркнул он в беседе с ТАСС.
При этом дипломат отметил, что правительство ФРГ пока избегает прямых ответов по вопросу поставок. Он также напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что новые партии вооружений, которые Запад поставляет ВСУ, только затягивают конфликт и приводят к росту числа жертв.
Ранее Life.ru писал, что Германия выступила за увеличение военной помощи Киеву. В ходе встречи «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева. Он включает в себя увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержку в создании на Украине производства высокоточного оружия. Также планируется поставка до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортёры.