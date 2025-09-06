Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 20:47

«Совсем другой подход»: Посол РФ в ФРГ предостерёг Германию из-за ракет Taurus

Посол Нечаев: Поставки ракет Taurus Украине изменят отношения РФ и ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предостерёг Германию от возможных поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Дипломат заявил, что в случае такого шага российско-германские отношения приобретут «новое качество». По словам Нечаева, управлять системой вооружения украинские военные не смогут.

«Это будут делать, скорее всего, немецкие военнослужащие. И это будет уже совсем другой подход», – подчеркнул он в беседе с ТАСС.

При этом дипломат отметил, что правительство ФРГ пока избегает прямых ответов по вопросу поставок. Он также напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина о том, что новые партии вооружений, которые Запад поставляет ВСУ, только затягивают конфликт и приводят к росту числа жертв.

СМИ узнали сроки поставки ВСУ дальнобойных ракет ERAM, совместимых с F-16 и МиГ-29
СМИ узнали сроки поставки ВСУ дальнобойных ракет ERAM, совместимых с F-16 и МиГ-29

Ранее Life.ru писал, что Германия выступила за увеличение военной помощи Киеву. В ходе встречи «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева. Он включает в себя увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержку в создании на Украине производства высокоточного оружия. Также планируется поставка до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортёры.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar