«Зондирование почвы»: Life.ru узнал у политолога, чем Россия может ответить на учения НАТО вблизи границ

Информация о грядущих манёврах НАТО вблизи российских рубежей используется как инструмент устрашения. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Зачастую, когда объявляют о проведении учений НАТО, их привязывают к границам Калининградской или Псковской областей, поскольку других существенных приграничных зон, по сути, нет. Как считает политолог, заявления альянса направлены на запугивание, причём сами представители блока до сих пор не могут чётко определить, где именно будут проходить манёвры.

Наши границы, как говорится, на замке — они хорошо защищены. Нас просто пытаются за счёт этой неопределённости вынудить усилить все границы, чтобы посмотреть, как мы будем действовать. Это своего рода «зондирование почвы»: мы объявляем о возможном размещении войск на границах, а затем наблюдаем, как Россия отреагирует, где и как будут располагаться наши позиции. Александр Перенджиев Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

По мнению эксперта, Россия не будет предпринимать излишних действий, поскольку располагает достаточными силами и средствами (ВКС, ракетные войска, артиллерия, спецназ) для оперативного мониторинга и реагирования на любые вызовы. Кроме того, нет необходимости в переброске войск, так как имеющиеся мобильные подразделения, включая ВДВ и силы специальных операций, готовы к действиям.

Что касается российских учений, то они проходят планово в октябре. Как отметил Перенджиев, учения охватывают все военные округа и флоты, включая Северо-Кавказский, Южный, Северо-Западный, Балтийский, Северный и Черноморский. Для Черноморского флота, находящегося в постоянной боевой готовности, такие мероприятия служат отработкой навыков противодействия беспилотникам и обнаружения подводных лодок.

«Учения и итоговые занятия сейчас проходят во всех военных округах, включая Восточно-Сибирский и Дальневосточный, а также во всех океанских флотах. Это плановая практика, которая проводится независимо от текущей политической обстановки, нам даже пугать специально не приходится», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет провести военные учения на границе с Россией. По данным газеты Financial Times, обсуждение в альянсе включает ряд новых мер противодействия возможным угрозам со стороны РФ. Среди них — размещение боевых беспилотников вдоль границы, ослабление ограничений для пилотов, а также учения в отдалённых районах.