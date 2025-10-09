Союзники по НАТО обсуждают возможность проведения учений на границе с Россией, а также ослабление правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает обвинения и называет их необоснованными. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО, осведомленных о ходе обсуждений.

«Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдалённых и неохраняемых участках границы», — говорится в материале.

Обсуждение в НАТО включает ряд новых мер противодействия возможным угрозам со стороны РФ. Среди них — размещение боевых беспилотников вдоль границы, ослабление ограничений для пилотов, а также учения в отдалённых районах. Внутри альянса нет единства по правилам взаимодействия: часть стран требует визуального подтверждения угрозы, другие готовы разрешить открытие огня по данным радара или предположительной опасности. Россия неоднократно отвергала обвинения, называя их предлогом для милитаризации Европы.

Ранее стало известно, что Запад продолжает курс на военную конфронтацию с Россией, при этом Европа способствует эскалации, оказывая Украине всё более масштабную помощь, включая поставки дальнобойного и смертоносного оружия. На восточном фланге НАТО заметно нарастание военно-политической активности: растёт число учений, которые становятся всё более агрессивными и наступательными, в том числе с отработкой высадки десанта и усилением ядерного компонента.