6 октября, 10:39

МИД увидел подготовку НАТО к войне с Россией в полётах истребителей США вдоль наших границ

Замглавы МИД РФ Грушко: Европа готовится к военному столкновению с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shocky

Запад придерживается курса на военную конфронтацию с Россией. Европа сама способствует эскалации, оказывая Украине всё более масштабную помощь, включая поставки дальнобойного и смертоносного оружия. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он также отметил нарастание военно-политической активности на восточном фланге НАТО. Именно там активно увеличивается число учений, приобретающих всё более агрессивный и наступательный характер. На этих манёврах отрабатываются операции с высадкой десанта, усиливается опора на ядерный компонент. Со слов Грушко, у наших рубежей увеличивается разведывательная воздушная деятельность, вдоль границ летают американские стратегические истребители-бомбардировщики.

«Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое осуществляется», — объяснил дипломат.

Ранее сообщалось, что отдельные европейские лидеры рассматривают возможность крупного военного конфликта с Россией в качестве способа отвлечь внимание от внутренних проблем и укрепить собственные позиции во власти. Подобные призывы к милитаризации свидетельствуют о неспособности найти эффективные решения социальных проблем, с которыми столкнулся Евросоюз.

