Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность крупномасштабной войны как инструмент для маскировки внутренних проблем и укрепления своей власти. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Их (европейских лидеров. — Прим. Life.ru) призывы к милитаризации — это проявление неспособности найти решения социальных проблем, с которыми они столкнулись. Европа, основанная на ценностях, утратила всё это», — сказал глава республики в интервью ТАСС.

Додик отметил, что текущее положение дел в европейских правящих кругах можно охарактеризовать как «крайне нестабильное» или «близкое к хаосу». Он высказал мнение, что Брюссель и ключевые западноевропейские государства нанесли ущерб общественным и социальным устоям как на национальном уровне, так и в масштабах всего европейского континента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о нарастающей угрозе скатывания ЕС к полномасштабной войне, ссылаясь на закрытые дискуссии с коллегами. Политик заявил, что всё больше стран в кулуарах разделяют его пессимистичный прогноз. Орбан подчеркнул, что следствием эскалации станет возвращение «гробов с погибшими молодыми людьми» в европейские страны.