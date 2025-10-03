«Домой вернутся в гробах»: Орбан предупредил о рисках из-за военного курса ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нарастающей опасности скатывания стран Евросоюза к войне. Свою позицию он озвучил в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что на основании закрытых дискуссий может констатировать растущее число стран, разделяющих пессимистичный прогноз Венгрии. Он выразил убеждение, что результатом такого развития событий станет возвращение домой гробов с погибшими молодыми людьми. Премьер-министр подчеркнул, что угроза развязывания военного конфликта в последнее время только усиливается.

«На основании закрытых дискуссий могу сказать, что всё больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми», — отметил он.

Глава правительства Венгрии добавил, что открытую поддержку его позиции оказывает лишь Словакия. При этом он утверждает, что в кулуарах всё больше стран ЕС постепенно становятся на сторону венгерской точки зрения. По его словам, эти государства понемногу формируют большинство, хотя и не высказываются публично.

Ранее Орбан выразил опасение из-за второго дня саммита в Копенгагене. По его словам, там обсуждаются предложения о перераспределении европейских средств в пользу Украины, попытки форсировать вступление Киева в сообщество через юридические ухищрения и идеи по финансированию поставок вооружений.