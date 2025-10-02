Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время саммита Евросоюза в Копенгагене. Немецкий чиновник открыто обвинил премьера в попытках блокировать решения ЕС по России и Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока», — сказано в статье.

Ссоре предшествовало обсуждение вопроса обеспечения безопасности в Европе. Как утверждается в публикации, открытое недовольство Мерца лишь доказало прохладное отношение к Орбану у европейских политиков. Сам венгерский премьер продолжает придерживаться позиции, что антироссийские санкции лишь вредят мировой экономике, он также критикует призывы разрешить Украине стать членом Евросоюза.

Ранее в соцсети венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя прошедший саммит, заявил, что в ближайшие месяцы международные отношения обострятся, так как текущие инициативы в ЕС имеют откровенно провоенный характер и явно толкают мир к большой войне.