2 октября, 15:17

Орбан и Мерц публично поругались на саммите в Копенгагене

Bloomberg: Мерц раскритиковал Орбана на саммите ЕС из-за его позиции по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten, Gints Ivuskans

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время саммита Евросоюза в Копенгагене. Немецкий чиновник открыто обвинил премьера в попытках блокировать решения ЕС по России и Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока», — сказано в статье.

Ссоре предшествовало обсуждение вопроса обеспечения безопасности в Европе. Как утверждается в публикации, открытое недовольство Мерца лишь доказало прохладное отношение к Орбану у европейских политиков. Сам венгерский премьер продолжает придерживаться позиции, что антироссийские санкции лишь вредят мировой экономике, он также критикует призывы разрешить Украине стать членом Евросоюза.

Ранее в соцсети венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя прошедший саммит, заявил, что в ближайшие месяцы международные отношения обострятся, так как текущие инициативы в ЕС имеют откровенно провоенный характер и явно толкают мир к большой войне.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
