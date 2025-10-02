Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с вопросом о будущих планах. Он уточнил, планирует ли Будапешт выйти из международных организаций, в которых также состоит Незалежная. Такой вопрос глава МИД опубликовал на своей странице в соцсети Х, напомнив, что сейчас страны являются участниками ряда общих международных платформ.

«ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?», — спросил министр, отметив в публикации аккаунт Виктора Орбана.

Напомним, что позиция Венгрии в отношении российско-украинского конфликта и отношений с Москвой вызывает всё большее недовольство в Европейском союзе. Будапешт систематически препятствует реализации инициатив, связанных с Киевом, в том числе в вопросах финансирования и вступления в ЕС. Венгерское правительство полагает, что присоединение Незалежной к Евросоюзу приведёт к серьёзным экономическим последствиям для блока.