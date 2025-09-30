Интервидение
30 сентября, 07:36

Сибига фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах над Украиной

Глава МИД Украины Сибига увидел признание в словах Орбана о БПЛА на границе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Будапешт признал, что нарушившие воздушное пространство Украины беспилотники принадлежали ей. К такому выводу пришёл министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига после слов премьера Венгрии Виктора Орбана.

По словам Сибиги, хорошая новость для Киева в том, что венгерский премьер Виктор Орбан признал, что некоторые дроны, залетевшие в украинское воздушное пространство, действительно принадлежали Венгрии. В связи с этим он обратился к главе венгерского МИД Петеру Сийярто, которые ранее назвал такие утверждения фейком.

«Министр Сийярто, как там ваш твит о «фейке»? Плохо состарился?» — написал об этом министр на своей странице в социальной сети X.

Министр иностранных дел Украины недавно резко раскритиковал правительство Венгрии. Поводом стали слова венгерского коллеги Петера Сийярто, который обвинил Владимира Зеленского в искажении фактов и поставил под сомнение его адекватность. Конфликт возник после заявлений украинского политика о нарушении воздушного пространства страны венгерскими дронами, якобы проводившими разведку промышленного потенциала.

