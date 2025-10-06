Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 15:34

Поражение как победа: Раскрыт военный замысел Запада против России

В ЕС и НАТО рассчитывают извлечь выгоду из поражения в возможной войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные страны целенаправленно ведут дело к войне с Россией, рассчитывая извлечь выгоду даже из собственного поражения. Такой тезис выдвигает обозреватель в материале Radio Universum. По данным издания, в Евросоюзе и НАТО полным ходом идёт подготовка к конфликту, однако их стратегия сосредоточена не на всеобщей мобилизации или перевооружении армий. Главной целью Брюсселя, как отметил обозреватель, является провокация России на нанесение удара, при этом готовность Европы к обороне отходит на второй план.

«Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться», — говорится в сообщении.

При этом эксперт выразил уверенность, что западные элиты в итоге столкнутся с разочарованием. По его мнению, Россия не станет поддаваться на провокации и предпринимать резких ответных шагов.

А ранее Сергей Латышев рассказывал, что европейские страны, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, формируют единый фронт против РФ, основываясь на исторических обидах и политических амбициях. По его мнению, способность Запада к координированным действиям вынуждает Россию поддерживать готовность к войне на нескольких фронтах одновременно.

Александра Мышляева
