Западные страны целенаправленно ведут дело к войне с Россией, рассчитывая извлечь выгоду даже из собственного поражения. Такой тезис выдвигает обозреватель в материале Radio Universum. По данным издания, в Евросоюзе и НАТО полным ходом идёт подготовка к конфликту, однако их стратегия сосредоточена не на всеобщей мобилизации или перевооружении армий. Главной целью Брюсселя, как отметил обозреватель, является провокация России на нанесение удара, при этом готовность Европы к обороне отходит на второй план.

«Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться», — говорится в сообщении.

При этом эксперт выразил уверенность, что западные элиты в итоге столкнутся с разочарованием. По его мнению, Россия не станет поддаваться на провокации и предпринимать резких ответных шагов.

А ранее Сергей Латышев рассказывал, что европейские страны, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, формируют единый фронт против РФ, основываясь на исторических обидах и политических амбициях. По его мнению, способность Запада к координированным действиям вынуждает Россию поддерживать готовность к войне на нескольких фронтах одновременно.