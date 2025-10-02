Не США: Названы самые недооценённые, но опасные враги России

Для Европы Россия представляет основную геополитическую угрозу, тогда как для США главным противником остаётся Китай, уверен обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его оценке, европейские страны, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, формируют единый фронт против РФ, основываясь на исторических обидах и политических амбициях.

В потенциальном конфликте с НАТО могут участвовать все 32 члена альянса, а также Япония, претендующая на южные Курилы. Однако особую опасность представляет Финляндия, во многом недооценённая, но способная нанести неожиданный удар. Страны Закавказья с нерешёнными территориальными спорами тоже могут действовать против России, полагает эксперт.

При этом союзники окажут России существенную поддержку только при демонстрации ВС РФ решимости и способности вести полномасштабные боевые действия. Коллективное противодействие западных стран требует от России готовности к многоплановому конфликту, подчеркнул аналитик.

Ранее был раскрыт сценарий удара по России с Арктики. Журналист Максим Шевченко заявил, что сегодня в Европе активно формируется сценарий неизбежного вооружённого конфликта с Россией. По его словам, западные медиа постоянно внушают гражданам мысль о военной угрозе с Востока.