2 октября, 08:26

Не США: Названы самые недооценённые, но опасные враги России

Обозреватель Латышев считает Финляндию недооценённым, но опасным врагом России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo

Для Европы Россия представляет основную геополитическую угрозу, тогда как для США главным противником остаётся Китай, уверен обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его оценке, европейские страны, включая Финляндию, Польшу и Прибалтику, формируют единый фронт против РФ, основываясь на исторических обидах и политических амбициях.

Рютте перешёл на крик в споре с премьером Эстонии о пролёте российских МиГов
В потенциальном конфликте с НАТО могут участвовать все 32 члена альянса, а также Япония, претендующая на южные Курилы. Однако особую опасность представляет Финляндия, во многом недооценённая, но способная нанести неожиданный удар. Страны Закавказья с нерешёнными территориальными спорами тоже могут действовать против России, полагает эксперт.

При этом союзники окажут России существенную поддержку только при демонстрации ВС РФ решимости и способности вести полномасштабные боевые действия. Коллективное противодействие западных стран требует от России готовности к многоплановому конфликту, подчеркнул аналитик.

Посейдон против «взбалмошного» Трампа: Чем ответит Россия на подлодки США у своих берегов
Ранее был раскрыт сценарий удара по России с Арктики. Журналист Максим Шевченко заявил, что сегодня в Европе активно формируется сценарий неизбежного вооружённого конфликта с Россией. По его словам, западные медиа постоянно внушают гражданам мысль о военной угрозе с Востока.

Борис Эльфанд
