«Нехороший звонок»: В Госдуме предупредили об ответе на учения США и Финляндии

России необходимо серьёзно воспринимать учения НАТО в Арктике, где альянс готовится к гипотетической войне с ней. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Подразделение спецназа обычно отрабатывается для заброса в тыл противника, чтобы обеспечить подход основных сил. Поэтому все эти учения — это нехороший звонок, хотя они преследуют одновременно и цель отработки совместных действий организаций — взаимодействие войск Великобритании и США», — сказал Колесник.

По его словам, эти манёвры у российских границ проводятся, чтобы попытаться напугать. Депутат подчеркнул, что, несмотря на демонстративный характер, альянс использует настоящее оружие, и Россия должна быть готова отразить возможную атаку.

Напомним, на территории Финляндии состоялись совместные военные учения «Южный грифон 25» с участием сил специального назначения США и Финляндии. Основной задачей маневров стала отработка взаимодействия в условиях, моделирующих потенциальный конфликт с Российской Федерацией. Американский контингент был представлен 352-м крылом специальных операций, дислоцированным в Соединенном Королевстве, которое задействовало самолеты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey.