Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 07:25

«Нехороший звонок»: В Госдуме предупредили об ответе на учения США и Финляндии

Депутат Колесник призвал серьёзно отнестись к учениям НАТО в Арктике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

России необходимо серьёзно воспринимать учения НАТО в Арктике, где альянс готовится к гипотетической войне с ней. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Подразделение спецназа обычно отрабатывается для заброса в тыл противника, чтобы обеспечить подход основных сил. Поэтому все эти учения — это нехороший звонок, хотя они преследуют одновременно и цель отработки совместных действий организаций — взаимодействие войск Великобритании и США», — сказал Колесник.

По его словам, эти манёвры у российских границ проводятся, чтобы попытаться напугать. Депутат подчеркнул, что, несмотря на демонстративный характер, альянс использует настоящее оружие, и Россия должна быть готова отразить возможную атаку.

Президент Финляндии Стубб заподозрил Трампа в выводе войск США из Европы
Президент Финляндии Стубб заподозрил Трампа в выводе войск США из Европы

Напомним, на территории Финляндии состоялись совместные военные учения «Южный грифон 25» с участием сил специального назначения США и Финляндии. Основной задачей маневров стала отработка взаимодействия в условиях, моделирующих потенциальный конфликт с Российской Федерацией. Американский контингент был представлен 352-м крылом специальных операций, дислоцированным в Соединенном Королевстве, которое задействовало самолеты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar