Подразделения специального назначения США и Финляндии провели совместные военные учения, направленные на отработку действий в условиях потенциального конфликта с Россией. Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

«За последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики всего в нескольких милях от границы с Россией», — отмечает обозреватель издания Уильям Лоусон.

В учениях «Южный грифон 25» приняли участие американские военнослужащие из 352-го крыла специальных операций, дислоцированного в Великобритании, которое использует военно-транспортные самолёты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey.

С финской стороны в манёврах были задействованы многоцелевые истребители F/A-18 Hornet. Публикация акцентирует внимание на том, что численность Вооружённых сил Финляндии в мирное время достигает 30 тысяч человек, тогда как в условиях военного времени этот показатель может быть увеличен десятикратно.

Согласно официальным заявлениям финского военного командтельства, основной целью учений «Южный грифон 25» являлось укрепление взаимодействия и оперативной совместимости между силами специальных операций Финляндии и подразделениями США и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Ранее обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев высказал мнение, что Россия является главной геополитической угрозой для Европы, в то время как для Соединённых Штатов основным противником по-прежнему остаётся Китай. По его словам, европейские государства, такие как Финляндия, Польша и страны Балтии, объединяются в единый фронт против России, движимые историческими обидами и политическими амбициями.