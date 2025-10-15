Белоусов заявил о существенном наращивании военных сил НАТО на восточных рубежах

Североатлантический альянс демонстрирует существенное военное усиление на восточном направлении, увеличивая интенсивность учений и разведывательных операций у российских и белорусских рубежей. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны.

По словам Белоусова, на последних учениях НАТО были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.