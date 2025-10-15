Сектор Газа
15 октября, 12:32

Белоусов заявил о существенном наращивании военных сил НАТО на восточных рубежах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Североатлантический альянс демонстрирует существенное военное усиление на восточном направлении, увеличивая интенсивность учений и разведывательных операций у российских и белорусских рубежей. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны.

По словам Белоусова, на последних учениях НАТО были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что НАТО приступила к проведению своих ежегодных оборонительных учений «Непоколебимый полдень» (Steadfast Noon), направленных на отработку ядерного сдерживания. Генсек альянса Марк Рютте подчеркнул, что в рамках этих манёвров не будет применяться настоящее ядерное оружие. В учениях примут участие порядка 2 тысяч человек и свыше 70 самолётов, представляющих 14 государств.

Наталья Демьянова
