НАТО проводит ядерные учения Steadfast Noon
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Soos Jozsef
НАТО начала ежегодные воздушные учения Steadfast Noon, посвящённые отработке процедур ядерного сдерживания. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По его словам, манёвры носят плановый характер и не связаны с текущими мировыми событиями.
«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Они давно запланированы и не предполагают использования настоящего ядерного оружия», — уточнил Рютте.
Учения Steadfast Noon проводятся каждый год и включают тренировку экипажей по взаимодействию с ядерными носителями, обеспечению безопасности и координации действий в условиях угрозы. В них участвуют более десятка стран альянса, однако реальные боеголовки на борту не используются.
Манёвры традиционно вызывают обеспокоенность в России, которая считает подобные действия демонстрацией силы у своих границ.
