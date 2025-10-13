Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

13 октября, 10:33

НАТО проводит ядерные учения Steadfast Noon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Soos Jozsef

НАТО начала ежегодные воздушные учения Steadfast Noon, посвящённые отработке процедур ядерного сдерживания. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, манёвры носят плановый характер и не связаны с текущими мировыми событиями.

«13 октября НАТО начала свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Они давно запланированы и не предполагают использования настоящего ядерного оружия», — уточнил Рютте.

Учения Steadfast Noon проводятся каждый год и включают тренировку экипажей по взаимодействию с ядерными носителями, обеспечению безопасности и координации действий в условиях угрозы. В них участвуют более десятка стран альянса, однако реальные боеголовки на борту не используются.
Манёвры традиционно вызывают обеспокоенность в России, которая считает подобные действия демонстрацией силы у своих границ.

Марина Фещенко
