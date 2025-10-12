Валдайский форум
«Фаза ноль началась»: ISW представил сценарий войны между Россией и НАТО

ISW заявил, что прямой конфликт России и НАТО может начаться до 2036 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Россия уже начала подготовку к потенциальному противостоянию с Североатлантическим альянсом, что может создать реальные риски для НАТО до 2036 года. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Россия уже вступила в «фазу ноль» — фазу информационно-психологической подготовки своей кампании по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — сказано в материале.

Специалисты предполагают, что после завершения боевых действий на Украине российская сторона сможет быстро восстановить значительную часть боевого потенциала и передислоцировать силы к восточным рубежам альянса. Они также отмечают разработку Россией новых методов ведения конфликтов, включая операции без массового применения бронетехники и способы поражения тыловых объектов противника без достижения полного господства в воздухе.

Аналитики рекомендуют странам НАТО начать подготовку к отражению возможной угрозы сразу после завершения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что эстонские, литовские и латвийские власти стали готовиться к массовой эвакуации на случай «агрессии России». Предположительно, руководство республик продумывает, как в сжатые сроки вывезти сотни тысяч жителей.

