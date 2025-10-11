Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 12:23

Британские самолёты-разведчики провели 12-часовую миссию НАТО у границ России

Обложка © Wikipedia / Balon Greyjoy

Обложка © Wikipedia / Balon Greyjoy

12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства у границ России провела Великобритания совместно с США и другими странами НАТО. Операция прошла на фоне инцидентов с российскими беспилотниками в Польше и других странах. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединённого Королевства Джона Хили.

«Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками», — говорится в сообщении.

Операция состоялась 9 октября с участием двух самолётов ВВС Великобритании: разведывательного RC-135 Rivet Joint и противолодочного P-8A Poseidon, которые вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке американского самолёта-заправщика KC-135.

По словам Хили, миссия не только предоставила важные разведданные для повышения операционной информированности вооружённых сил, но и продемонстрировала единство НАТО, посылая «мощный сигнал» противникам, включая Россию.

В британском Минобороны уточнили, что операция была проведена в ответ на якобы зафиксированные случаи вторжения российских беспилотников и военных самолетов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии в последние недели.

«Фиаско под ложным флагом»: На Западе раскрыли коварный замысел НАТО и ЕС против России
«Фиаско под ложным флагом»: На Западе раскрыли коварный замысел НАТО и ЕС против России

Ранее в НАТО обсуждали возможность проведения военных учений на границе с Россией и ослабления правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает эти обвинения и считает их необоснованными.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar