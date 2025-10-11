Британские самолёты-разведчики провели 12-часовую миссию НАТО у границ России

12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства у границ России провела Великобритания совместно с США и другими странами НАТО. Операция прошла на фоне инцидентов с российскими беспилотниками в Польше и других странах. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединённого Королевства Джона Хили.

«Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками», — говорится в сообщении.

Операция состоялась 9 октября с участием двух самолётов ВВС Великобритании: разведывательного RC-135 Rivet Joint и противолодочного P-8A Poseidon, которые вылетели из Арктического региона мимо Белоруссии и Украины при поддержке американского самолёта-заправщика KC-135.

По словам Хили, миссия не только предоставила важные разведданные для повышения операционной информированности вооружённых сил, но и продемонстрировала единство НАТО, посылая «мощный сигнал» противникам, включая Россию.

В британском Минобороны уточнили, что операция была проведена в ответ на якобы зафиксированные случаи вторжения российских беспилотников и военных самолетов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии в последние недели.

Ранее в НАТО обсуждали возможность проведения военных учений на границе с Россией и ослабления правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает эти обвинения и считает их необоснованными.