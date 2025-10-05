Реакция Запада на инциденты с дронами демонстрирует предвзятость, явно направленную на то, чтобы обвинить Россию. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз у себя на странице в соцсети X.

«Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение «закрыть» крупные аэропорты из-за операторов-любителей дронов», — написал журналист.

Он отметил, что наиболее резонансные инциденты наблюдались в Польше, Германии и Дании. Он подчеркнул, что эти страны также являются лидерами по поддержке киевского режима. Боуз призвал к глубокому анализу сложившейся ситуации. Кроме того, он выразил мнение, что планы НАТО и Евросоюза рухнули, охарактеризовав их как «фиаско под ложным флагом».

Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.