«Фиаско под ложным флагом»: На Западе раскрыли коварный замысел НАТО и ЕС против России
Журналист Боуз назвал реакцию ЕС на инциденты с БПЛА попыткой обвинить Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Реакция Запада на инциденты с дронами демонстрирует предвзятость, явно направленную на то, чтобы обвинить Россию. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз у себя на странице в соцсети X.
«Чтобы посеять панику на уровне Евросоюза и обвинить Россию, власти стран ЕС приняли решение «закрыть» крупные аэропорты из-за операторов-любителей дронов», — написал журналист.
Он отметил, что наиболее резонансные инциденты наблюдались в Польше, Германии и Дании. Он подчеркнул, что эти страны также являются лидерами по поддержке киевского режима. Боуз призвал к глубокому анализу сложившейся ситуации. Кроме того, он выразил мнение, что планы НАТО и Евросоюза рухнули, охарактеризовав их как «фиаско под ложным флагом».
Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.