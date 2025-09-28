Интервидение
27 сентября, 22:18

В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников

МВД ФРГ: Над севером Германии замечены неопознанные беспилотники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZiegler

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о фиксации «роев» неопознанных беспилотников в воздушном пространстве земли Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил беспрецедентность ситуации и заявил о высокой степени угрозы. При этом Добриндт уточнил, что на данном этапе угроза носит скорее «абстрактный» характер, однако требует серьёзного отношения.

«Тем не менее это нечто, к чему мы вынуждены отнестись серьёзно, поскольку очень быстро из этого может возникнуть опасность», — добавил он.

Добриндт также проинформировал о росте случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией и сообщил о намерении осенью представить план мер по противодействию подозрительным БПЛА.

Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше БПЛА
Ранее сообщалось, что НАТО усилит своё наблюдение в Балтийском море после ряда инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве Дании. Альянс намерен использовать дополнительные платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также фрегат противовоздушной обороны. Мера принята из-за опасений, вызванных случаями нарушения работы аэропортов беспилотными летательными аппаратами.

