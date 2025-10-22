Зеленский подписал закон об отправке бойцов ВСУ в Турцию и Британию

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий направлять украинские воинские подразделения в другие страны, включая Турцию и Великобританию. Соответствующий законопроект был внесён в Раду 22 сентября и одобрен 9 октября.



Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пояснительной записке объяснил, что новый закон упростит получение военной техники от стран-партнёров. Это позволит лучше комплектовать подразделения, так как освоение и подготовка к использованию новой техники требуют значительного времени.

В рамках этого закона планируется отправить в Турцию корвет «Гетман Иван Мазепа» с экипажем до 106 человек. Великобритания получит пять противоминных кораблей, каждый с экипажем до 39 человек, а также управление 1-го дивизиона противоминных кораблей (до 20 человек).

Расходы на отправку и пребывание украинских военнослужащих в этих странах, составившие 135 миллионов гривен (более 3,2 миллиона долларов), будут покрыты из текущего оборонного бюджета Украины.

Ранее сообщалось, что колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. По данным СМИ, на территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с ВСУ.