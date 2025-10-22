ВСУ вернули на передовую командовавшего в 2023 году контрнаступлением генерала

Украинское военное командование вернуло на фронт бригадного генерала Александра Тарнавского, который в 2023 году руководил контрнаступлением. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в ВСУ.

По данным собеседников издания, Тарнавский вновь примет командование 9-м армейским корпусом, созданным на базе оперативно-тактической группировки «Донецк». Напомним, в начале июня он был вынужден оставить свои должности по состоянию здоровья. В настоящее время 9-й корпус дислоцируется к югу от города Красноармейск (Покровск) в ДНР.

В свою очередь, генерал-майор Виктор Николюк, возглавлявший корпус с июня по октябрь, теперь командует 20-м корпусом, который контролирует участок фронта на стыке ДНР и Днепропетровской области.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России нанесли массированный удар дронами «Герань-2» по ключевым объектам в Измаиле, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье. В результате повреждены энергосистема, портовая инфраструктура и объекты ТЭЦ.