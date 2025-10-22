Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 07:00

«Солнцепёки» накрыли позиции диверсантов ВСУ, готовивших атаки на Белгородчину

ВС России нанесли удар по позициям украинской диверсионной группы в приграничных районах Харьковской области, предотвратив планировавшиеся атаки на гражданские объекты Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожают место дислокации ВСУшников. Видео © SHOT

Для поражения целей была задействована тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», которая полностью уничтожила место дислокации бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Согласно информации Telegram-канала, личный состав этой бригады ранее осуществлял подготовку диверсионных акций против мирного населения приграничных территорий Белгородской области.

Также установлено, что украинские подразделения активно использовали FPV-дроны для атак на территорию Валуйского и Волоконовского районов. Применение российскими военными системы «Солнцепёк» позволило ликвидировать угрозу со стороны диверсионной группы и предотвратить новые нападения на гражданские объекты.

В Минобороны РФ сообщили о 15 уничтоженных украинских БПЛА
В Минобороны РФ сообщили о 15 уничтоженных украинских БПЛА

Ранее сообщалось, что российские беспилотники нанесли значительный урон скоплениям вражеской бронетехники и живой силе в Харьковской области. Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния» из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно поразили бронированные машины и замаскированные позиции противника, где находился личный состав.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar