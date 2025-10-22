ВС России нанесли удар по позициям украинской диверсионной группы в приграничных районах Харьковской области, предотвратив планировавшиеся атаки на гражданские объекты Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожают место дислокации ВСУшников. Видео © SHOT

Для поражения целей была задействована тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», которая полностью уничтожила место дислокации бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Согласно информации Telegram-канала, личный состав этой бригады ранее осуществлял подготовку диверсионных акций против мирного населения приграничных территорий Белгородской области.

Также установлено, что украинские подразделения активно использовали FPV-дроны для атак на территорию Валуйского и Волоконовского районов. Применение российскими военными системы «Солнцепёк» позволило ликвидировать угрозу со стороны диверсионной группы и предотвратить новые нападения на гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники нанесли значительный урон скоплениям вражеской бронетехники и живой силе в Харьковской области. Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния» из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно поразили бронированные машины и замаскированные позиции противника, где находился личный состав.