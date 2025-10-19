Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 18:20

В Минобороны сообщили о 15 уничтоженных украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации за три часа уничтожили 15 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно официальным данным, с 17:00 до 20:00 по московскому времени было нейтрализовано 10 БПЛА над Воронежской областью, 3 — над Белгородской и 2 — над Ростовской. Все воздушные цели своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО без допущения ущерба на земле.

Силы ПВО сбили 45 украинских дронов за прошедшую ночь
Силы ПВО сбили 45 украинских дронов за прошедшую ночь

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 19 октября. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar