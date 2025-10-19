Силы ПВО сбили 45 украинских дронов за прошедшую ночь

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную ночную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Минобороны России, в течение восьми часов — с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября — было перехвачено и уничтожено 45 вражеских дронов.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территориями Самарской (12 единиц) и Саратовской (11 единиц) областей. Также ПВО работала над другими регионами: над Ростовской и Воронежской областями уничтожено по пять БПЛА, над Республикой Крым — три, над Брянской и Липецкой областями — по два. Ещё по одному дрону сбито над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.