Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 04:39

Силы ПВО сбили 45 украинских дронов за прошедшую ночь

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную ночную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Минобороны России, в течение восьми часов — с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября — было перехвачено и уничтожено 45 вражеских дронов.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территориями Самарской (12 единиц) и Саратовской (11 единиц) областей. Также ПВО работала над другими регионами: над Ростовской и Воронежской областями уничтожено по пять БПЛА, над Республикой Крым — три, над Брянской и Липецкой областями — по два. Ещё по одному дрону сбито над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

В результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие в Оренбургской области
В результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие в Оренбургской области

А в ночь на 18 октября расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее количество беспилотников сбили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar