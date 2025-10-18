Сектор Газа
18 октября, 04:29

За ночь расчёты ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над Брянской областью. По пять БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Республики Башкортостан. Ещё три аппарата самолётного типа уничтожили над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями.

По одному дрону перехватили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Шесть беспилотников сбили над акваторией Чёрного моря.

Расчёты ПВО сбили девять дронов в Воронеже и двух районах Воронежской области
Ранее стало известно, что Армия России может прорвать несколько ключевых участков фронта. Западные политики ошибочно рассчитывают на возможность долгосрочного давления на РФ посредством украинского конфликта. Уже в ближайшие недели положение на отдельных участках фронта может кардинально измениться. Ключевыми зонами являются Красноармейск и Купянск, где российские силы способны прорвать оборону и установить контроль.

Алена Пенчугина
