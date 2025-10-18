За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над Брянской областью. По пять БПЛА ликвидировали над территориями Калужской области и Республики Башкортостан. Ещё три аппарата самолётного типа уничтожили над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями.

По одному дрону перехватили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Шесть беспилотников сбили над акваторией Чёрного моря.

Ранее стало известно, что Армия России может прорвать несколько ключевых участков фронта. Западные политики ошибочно рассчитывают на возможность долгосрочного давления на РФ посредством украинского конфликта. Уже в ближайшие недели положение на отдельных участках фронта может кардинально измениться. Ключевыми зонами являются Красноармейск и Купянск, где российские силы способны прорвать оборону и установить контроль.