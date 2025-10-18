Западные политики ошибочно рассчитывают на возможность долгосрочного давления на Россию посредством украинского конфликта. Об этом заявил бывший американский подполковник Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут», — отметил он.

По словам отставного военного, уже в ближайшие недели положение на отдельных участках фронта может кардинально измениться. Дэвис отмечает, что ключевыми зонами являются Красноармейск и Купянск, где российские силы способны прорвать оборону и установить контроль.

Ранее в Минобороны России заявили, что потери Вооружённых сил Украины за сутки составили около 1520 человек. В пресс-центрах группировок войск отчитались о количестве убитых бойцов ВСУ: «Восток» — до 300 военнослужащих, «Центр» — до 545 боевиков, «Южная» — до 215 и «Запад» — свыше 230.