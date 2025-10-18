Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 02:29

Трамп пришёл к выводу о стремлении Украины к дальнейшей эскалации конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировали расхождение во взглядах относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники СМИ назвали прошедшие в пятницу переговоры Трампа и Зеленского «напряжённой, честной и временами неудобной дискуссией». В ходе беседы республиканец «прямо и честно» заявил экс-комику, что Украина «пока» не получит от Соединённых Штатов ракеты большой дальности.

Как утверждает один из источников CNN, Трамп выразил мнение, что Украина склонна к эскалации и продолжению конфликта. Таким образом, после третьей встречи в Белом доме американский лидер и главарь киевского режима не пришли к единому мнению относительно дальнейшего развития событий в украинском конфликте.

Журналисты вновь высмеяли наряд Зеленского на встрече с Трампом
Журналисты вновь высмеяли наряд Зеленского на встрече с Трампом

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также экс-комик сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с республиканцем стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar