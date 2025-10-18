Одежда главаря киевского режима Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом, вновь вызвала насмешки среди журналистов. Об этом свидетельствует трансляция из Белого дома.

Один из журналистов, обращаясь к бывшему комику во время открытой части встречи с республиканцем, отметил, что тот выглядит «прекрасно», акцентируя внимание на его костюме.

«Тот же костюм, потому что тот же президент. Всё очень просто. У следующего президента будет другой костюм», — ответил Зеленский журналисту.

На встрече с Трампом главарь киевского режима был одет в чёрную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В схожем наряде он выступал на Генассамблее ООН в сентябре, а также во время своего визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в мае. Пресса отмечает, что нынешний наряд Зеленского напоминает робу заключённого или спецодежду охранников, которую можно приобрести на различных маркетплейсах.

Ранее Владимир Зеленский оговорился во время выступления перед журналистами в США. Бывший комик начал свою речь на украинском языке, выражая благодарность Трампу. Однако, вскоре он перешёл на английский, извинившись перед собравшимися. По его словам, он забыл, что находился в Соединённых Штатах.