18 октября, 00:35

Зеленский забыл, где он находится, выступая в США после встречи с Трампом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gints Ivuskans

Главарь киевского режима Владимир Зеленский оговорился во время выступления перед журналистами в США. Инцидент произошёл после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Экс-комик начал свою речь на украинском языке, выражая благодарность республиканцу. Однако вскоре он перешёл на английский, извинившись перед присутствующими.

«Простите… Я забыл, что я в Соединённых Штатах», — сказал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности для России и Украины объявить себя победителями в конфликте. По его словам, переговоры с Владимиром Зеленским прошли в «интересной и тёплой» атмосфере, однако он подчеркнул необходимость достижения мирного соглашения. Хозяин Белого дома высказал мнение, что стороны должны зафиксировать текущие границы и объявить о победе, оставив историкам право оценить итоги конфликта.

Антон Голыбин
