18 октября, 02:15

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли около 1520 военнослужащих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

По данным Минобороны РФ, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили около 1520 человек. Цифра основана на заявлениях офицеров пресс-центров российских группировок войск.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Алексея Яковлева, противник потерял до 300 военнослужащих. Военные группировки «Центр» ликвидировали ещё до 545 боевиков. Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили до 215 ВСУшников.

«За сутки потери противника составило свыше 230 военнослужащих», — также добавил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Новости СВО. ВС РФ зачистили Тихое, Песчаное и Привольное, расширяют контроль у Купянска, ВСУ бегут из Константиновки, саммит РФ – США в Будапеште, 18 октября
Ранее военнослужащие из 42-й гвардейской дивизии Вооружённых сил РФ нанесли по позициям ВСУ удары возмездия за военных корреспондентов Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания, и Юрия Войткевича, получившего тяжёлые ранения в Запорожской области. К публикации прикреплён видеоролик, на котором российские бойцы пишут на зарядах беспилотников «За Ивана Зуева» и «За Юрия Войткевича РИА Новости». Вслед за этим идут кадры нанесения ударов этими дронами по позициям Вооружённых сил Украины.

