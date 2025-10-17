«За Ивана Зуева»: Российские военные нанесли по ВСУ удары возмездия за военкоров

Военнослужащие из 42-й гвардейской дивизии Вооружённых сил РФ нанесли по позициям ВСУ удары возмездия за военных корреспондентов Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания, и Юрия Войткевича, получившего тяжёлые ранения в Запорожской области. Об этом передаёт Telegram-канал «Военкор Астрахань».

Российские военные нанесли по ВСУ удары возмездия за военкоров. Видео © Telegram / Военкор Астрахань

К публикации прикреплён видеоролик, на котором российские бойцы пишут на зарядах беспилотников «За Ивана Зуева» и «За Юрия Войткевича РИА Новости». Вслед за этим идут кадры нанесения ударов этими дронами по позициям Вооружённых сил Украины.

Напомним, накануне сообщалось, что российские военкоры попали под удар украинских беспилотных летательных аппаратов во время выполнения журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки погиб Иван Зуев, а Юрий Войткевич получил ранения. В марте этого года Зуев был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина. Войткевич, освещавший боевые действия в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ряд стран мира уже выступил с призывом наказать виновных в гибели российского журналиста.