Стало известно, где похоронят убитого дроном ВСУ военкора Зуева

Военкор Иван Зуев, погибший в Запорожской области, будет похоронен в родной Тюмени. Об этом сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире телеканала «Россия-1».

Киселёв отметил, что это большая утрата для всего коллектива и третий случай гибели военкора в Донбассе, упомянув также Андрея Стенина и Ростислава Журавлёва. Он охарактеризовал Зуева как безотказного, бесстрашного, прекрасно пишущего, литературно одаренного и мужественного человека.

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Ранения также получил его коллега Юрий Войткевич. Зуев в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ряд стран мира уже выступил с призывом наказать виновных в гибели российского журналиста.