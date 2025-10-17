Сектор Газа
Стало известно, где похоронят убитого дроном ВСУ военкора Зуева

Иван Зуев. Обложка © Telegram / РИА Новости

Военкор Иван Зуев, погибший в Запорожской области, будет похоронен в родной Тюмени. Об этом сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире телеканала «Россия-1».

Киселёв отметил, что это большая утрата для всего коллектива и третий случай гибели военкора в Донбассе, упомянув также Андрея Стенина и Ростислава Журавлёва. Он охарактеризовал Зуева как безотказного, бесстрашного, прекрасно пишущего, литературно одаренного и мужественного человека.

Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора Ивана Зуева

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Ранения также получил его коллега Юрий Войткевич. Зуев в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ряд стран мира уже выступил с призывом наказать виновных в гибели российского журналиста.

